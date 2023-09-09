R3eyting sonuçları 8 Eylül Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Arka Sokaklar, Ateş Kuşları ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

8 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.