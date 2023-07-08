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        Reytinglerde zirve yarışı! 7 Temmuz reyting sonuçları AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 7 Temmuz Cuma günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef All Star reyting yarışına adını yazdırdı. İşte güncel 7 Temmuz AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 08:16
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          7 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Hayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          7 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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          7 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

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          7 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI

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