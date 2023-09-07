R3eyting sonuçları 6 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki MasterCherf All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Ancak henüz 6 Eylül reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.