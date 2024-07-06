Reytinglerde zirve yarışı! 5 Temmuz Cuma AB ve total reyting sonuçları!
Reytinglerde kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam yine birbirinden iddialı yapımlar seyircisi ile buluştu. Gün içerisinde yayınlanan ana haber bültenlerinden sabah kuşağı programlarına kadar hepsi sıralamada yer almak için yarışıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar!
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Televizyon ekranlarında her gün bir çok yapım total ve AB sıralamasında birinci olabilmek için yarışıyor. Dün akşam da yerli ve yabancı sinema filmeri, yarışma programları ve daha bir çok yapım izleyicisi ile buluştu. İşte, 5 Temmuz Cuma gününün reyting birincisi!
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5 TEMMUZ CUMA TOTAL VE AB REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Düne dair reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
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