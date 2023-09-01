31 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Kendi Düşen Ağlamaz, Güldür Güldür Show ve MasterChef All gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

31 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve total reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.