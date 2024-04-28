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        Haberler Televizyon Reytinglerde zirve yarışı! 27 Nisan Cumartesi AB ve total reyting sonuçları! Gönül Dağı, Kardeşlerim, Korkma Ben Yanındayım, Üç Kız Kardeş

        Reytinglerde zirve yarışı! 27 Nisan Cumartesi AB ve total reyting sonuçları!

        Cumartesi akşamları birbirinden iddialı yapımlar seyirci karşısına geçerek reyting yarışına giriyor. 27 Nisan Cumartesi dünün reyting sıralamasında kimin birinci olduğu ise merak konusu oldu. İşte, dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:20
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        • 1

          Cumartesi akşamları yapımlar seyircileri ile buluşmak için reyting yarışına giriyor. Dün akşam da yapımlar yeni bölümleri ile ekranda izleyi karşısına çıktı. İşte, dünün AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          27 NİSAN CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. Gönül Dağı - TRT 1

          2. Survivor All Star - TV 8

          3. Kardeşlerim - ATV

          4. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          5. Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          6. Üç Kız Kardeş - Kanal D

          7. Korkma Ben Yanındayım - NOW

          8. Show Ana Haber - Show TV

          9. Kardeşlerim (Özet) - ATV

          10. Survivor All Star (Özet) - TV 8

        • 3

          AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. Gönül Dağı - TRT 1

          2. Survivor All Star - TV 8

          3. Güldür Güldür Show - Show TV

          4. Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

          5. Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          6. Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

          7. Üç Kız Kardeş - Kanal D

          8. Star Ana Haber - Star TV

          9. Kardeşlerim - ATV

          10. Survivor All Star (Özet) - TV8

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