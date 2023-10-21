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        Haberler Televizyon REYTİNGLERDE ZİRVE YARIŞI| 20 Ekim reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti ve MasterChef All Star rakiplerini zorladı

        Reyting sonuçları 20 Ekim Cuma : AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 20 Ekim Cuma günü ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti ve MasterChef All Star reyting yarışında birbirini zorladı. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 20 Ekim reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:59
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        • 1

          20 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz Cuma akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Cuma akşamlarının vazgeçişkmezi Kızılcık Şerbeti reyting yarışında rakiplerini zorladı. Öte yandan MasterChef All Star da ilgi görülen yapımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte AB ve total 20 Ekim reyting sonuçları:

        • 2

          20 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 KIZILCIK SERBETI

          2 KIZILCIK SERBETI (OZET)

          3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          5 ESRA EROL'DA

          6 ATV ANA HABER

          7 ARKA SOKAKLAR (TKR)

          8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          9 SHOW ANA HABER

          10 KANAL D ANA HABER

        • 3

          20 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 KIZILCIK SERBETI

          2 KIZILCIK SERBETI (OZET)

          3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

          7 SHOW ANA HABER

          8 ESRA EROL'DA

          9 KANAL D ANA HABER

          10 IP MAN 4 FINAL (Y.S)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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