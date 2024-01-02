Reyting sonuçları 1 Ocak Pazartesi akşamı birçok yapımın yılşbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemesi nedeniyle farklı bir yarışa sahne oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 1 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama: