Reyting sonuçları 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster, MasterCher All Star gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte merak edilen detaylar...

17 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.