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        Haberler Televizyon REYTİNGLERDE PAZAR YARIŞI| Reyting sonuçları 17 Eylül AB ve total sıralama: Kim Milyoner Olmak İster, MasterCher All Star

        Reytinglerde Pazar günü yarışı! 17 Eylül AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 17 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 08:24 Güncelleme: 18.09.2023 - 08:24
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        • 1

          Reyting sonuçları 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster, MasterCher All Star gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte merak edilen detaylar...

          17 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          17 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          17 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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