Reytinglerde Pazar günü yarışı! 17 Eylül AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 17 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Merak edenler için reyting sıralamasını haberimizde derledik.
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Reyting sonuçları 10 Eylül Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster, MasterCher All Star gibi yapımlar reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte merak edilen detaylar...
17 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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17 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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17 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
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