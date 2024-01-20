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        Haberler Televizyon Reytinglerde Kızılcık Şerbeti rüzgarı! 19 Ocak AB ve total reyting sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Survivor All Star

        Reytinglerde Kızılcık Şerbeti rüzgarı! 19 Ocak AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Survivor All Star birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 19 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 08:58 Güncelleme: 20.01.2024 - 08:58
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        • 1

          Reyting sonuçları 19 Ocak Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Survivor All Star gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 19 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          19 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          19 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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