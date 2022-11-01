31 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklanmak üzere. Sonuçlar AB, TOTAL ve ABC raporlarından alınarak aktarılıyor. Dün akşam ekranlara ‘Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma ve Yalı Çapkını’ gibi yerli diziler geldi. Reytingler izleyiciler ve magazin gündemini takip edenler tarafından sıklıkla inceleniyor.