Reytinglerde heyecan dolu yarış! 1 Şubat reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 1 Şubat AB ve total sıralaması magazin gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen İnci Taneleri, Survivor All Star ve Aldatmak gibi yapımlar reyting yarışında rakiplerini zorladı. İşte merak edilen detaylar...
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Reyting sonuçları 1 Şubat Perşembe akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. İlk bölümüyle ekrana gelen İnci Taneleri ikinci bölümüyle ilginin odağı oldu. Öte yandan Güldür Güldür Show, Survivor All Star ve Aldatmak rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 25 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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1 ŞUBAT TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
İNCİ TANELERİ
SURVIVOR ALL STAR
İNCİ TANELERİ (ÖZET)
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
HUDUTSUZ SEVDA
ESRA EROL'DA
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
ALDATMAK
ATV ANA HABER
SURVIVOR ALL STAR
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1 ŞUBAT AB REYTİNG SONUÇLARI
İNCİ TANELERİ
İNCİ TANELERİ (ÖZET)
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
SURVIVOR ALL STAR
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
İNCİ TANELERİ (TEKRAR)
HUDUTSUZ SEVDA
KANAL D ANA HABER
ALDATMAK
ESRA EROL'DA
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