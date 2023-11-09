Reytinglerde Çarşamba yarışı! AB ve total 8 Kasım reyting sonuçları listesi
Reyting sonuçları 8 Kasım Çarşamba akşamı yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 1 Kasım AB ve total reyting sıralaması...
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Reyting sonuçları 9 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
8 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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8 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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8 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
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