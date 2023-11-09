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        Haberler Televizyon Reytinglerde Çarşamba yarışı! AB ve total 8 Kasım reyting sonuçları listesi: Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman

        Reytinglerde Çarşamba yarışı! AB ve total 8 Kasım reyting sonuçları listesi

        Reyting sonuçları 8 Kasım Çarşamba akşamı yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 1 Kasım AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 08:32 Güncelleme: 09.11.2023 - 08:32
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        • 1

          Reyting sonuçları 9 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan Yalı Çapkını, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          8 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          8 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          8 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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