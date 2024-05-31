Reytinglerde birincilik rekabeti! 30 Mayıs Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total sıralaması
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 Mayıs Cuma günü birçok dizi, yarışma ve haber programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam kuşağında ekrana gelen İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Aldatmak ile Survivor All Star total ve AB reyting sıralaması merak ediliyor. İşte, 30 Mayıs 2024 dünün reyting sonuçları...
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Televizyonun nabzını tutmak ve izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Reyting sonuçları ile her sabah bir önceki günün dizi, program ve izlenme oranları belirleniyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 30 Mayıs 2024 Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
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30 MAYIS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Mayıs Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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30 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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