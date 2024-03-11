Reytinglerde rekabet kızıştı! 10 Mart 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları
Dünün reyting sonuçları seyirciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mart Pazar akşam kuşağında Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti ve Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. İzleyiciler için 10 Mart 2024 reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Her gün kanallarda birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Dizilerin ve programların izlenme oranı yayın ömrünü belirliyor. Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları, AB ve total kategorilerinde paylaşılıyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 10 Mart Pazar dünün total ve AB reyting sıralaması...
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10 MART 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Dünr ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 10 Mart Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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3 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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