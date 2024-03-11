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        Haberler Televizyon Reytinglerde birincilik yarışı! 10 Mart 2024 Pazar AB ve total reyting sıralaması: Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı, Survivor

        Reytinglerde rekabet kızıştı! 10 Mart 2024 Pazar dünün AB ve total reyting sonuçları

        Dünün reyting sonuçları seyirciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Mart Pazar akşam kuşağında Yargı, Teşkilat ve Kirli Sepeti ve Survivor All Star yeni bölümleriyle yayınlandı. İzleyiciler için 10 Mart 2024 reyting sonuçlarını haberimizde derledik. İşte, dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:23
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        • 1

          Her gün kanallarda birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geliyor. Dizilerin ve programların izlenme oranı yayın ömrünü belirliyor. Her sabah bir önceki güne ilişkin reyting sonuçları, AB ve total kategorilerinde paylaşılıyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 10 Mart Pazar dünün total ve AB reyting sıralaması...

        • 2

          10 MART 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Dünr ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 10 Mart Pazar gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          3 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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