19 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Gönül Dağı - Kardeşlerim - Survivor gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

19 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.