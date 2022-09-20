19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Bir Küçük Gün Işığı - MasterChef gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Henüz sonuçlar açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...