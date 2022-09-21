20 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ilk kez ekrana gelen "Ben Cihana Sığmazam" - MasterChef gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte 20 Eylül reyting sonuçları...