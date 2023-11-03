Reyting sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2 Kasım reyting sonuç sıralaması
Reyting sonuçları 2 Kasım Perşembe günü ekrana yapımlarla şekillendi. Magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde reyting sonuçları AB ve total sıralamasını araştırıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 2 Kasım reyting sonuçları...
- 1
Reyting sonuçları 2 Kasım Perşemeb günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz Perşembe akşamı yayınlanan Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Aldatmak, rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
2 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
- 2
2 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 HUDUTSUZ SEVDA
2 ALDATMAK
3 ESRA EROL'DA
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
6 ATV ANA HABER
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
8 ALDATMAK (OZET)
9 HUDUTSUZ SEVDA (OZET)
10 KANAL D ANA HABER
- 3
2 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
3 HUDUTSUZ SEVDA
4 ALDATMAK
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
6 ATV ANA HABER
7 ESRA EROL'DA
8 SAKLA BENI
9 KANAL D ANA HABER
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET)
-