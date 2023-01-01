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Reyting Sonuçları YILBAŞI ÖZEL | 31 Aralık reyting sonuçları: Yılbaşı özel programları ve Milli Piyango sonuçları 2023 yayını kaçıncı oldu?

Yılbaşı reyting sonuçları 31 Aralık gecesi reyting sonuçlarında zirve yarışı

Yılbaşı gecesi reyting sonuçları geçtiğimiz akşam yani 31 Aralık akşamı ekranı gelen yılbaşı programları sonrası merak ediliyor. Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Cumartesi gecelerinin reyting birincisi Gönül Dağı ise yılbaşı konseptli bölümüyle izleyişi karşısına çekti. İşte Türk televizyonlarında ekrana gelen yapımların yılbaşı reyting karnesi...

Giriş: 01.01.2023 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Reyting sonuçları 31 Aralık Cumartesi günü yani yılbaşı akşamı ekrana gelen özel yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programlarıyla ekrana geldi. Gönül Dağı ise yılbaşı konseptli bölümüyle izleyişi karşısına çıktı. Öte yandan kısa süre de olsa Milli Piyango Yılbaşı sonuçları 2023 çekilişi reyting yarışına girdi.

    Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar...

  • 31 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

  • 31  ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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