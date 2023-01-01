Reyting sonuçları 31 Aralık Cumartesi günü yani yılbaşı akşamı ekrana gelen özel yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Güldür Güldür Show, O Ses Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel programlarıyla ekrana geldi. Gönül Dağı ise yılbaşı konseptli bölümüyle izleyişi karşısına çıktı. Öte yandan kısa süre de olsa Milli Piyango Yılbaşı sonuçları 2023 çekilişi reyting yarışına girdi.

Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte reyting sonuçlarıyla ilgili detaylar...