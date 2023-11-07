Reyting sonuçları 6 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Ömer, Safir ve final bölümüyle ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.