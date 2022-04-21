20 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Sadakatsiz, Kara Tahta, Oğlum, Kuruluş Osman gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte güncel sonuçları haberimizde derleyeceğiz. İşte detaylar...