        Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? ABC1, AB ve Total sıralamasına göre 11 Ağustos dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları ne zaman açıklanacak? ABC1, AB ve Total sıralamasına göre 11 Ağustos dünün reyting sonuçları sıralaması nasıl?

        Düne ait reyting sonuçları ile birinci belli oluyor. 11 Ağustos Pazartesi günü Kanal D'de Turnike, TRT1'de Karanlık Zihinler, Show TV'de Kolonya Cumhuriyeti, Star TV'de Mısır Tanrıları, ATV'de Aile Saadeti yer aldı. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması merak konusu oldu. Peki, 11 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        Giriş: 12.08.2025 - 08:13 Güncelleme: 12.08.2025 - 08:50
        • 1

          Dünün reyting sonuçları 11 Ağustos Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D’de Turnike, TRT1’de Karanlık Zihinler, Show TV’de Kolonya Cumhuriyeti, Star TV’de Mısır Tanrıları, ATV’de Aile Saadeti yapımları izleyici karşısına çıktı. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 11 Ağustos 2025 reyting sonuçları

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI 11 AĞUSTOS 2025

          Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          4 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

          4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Aile Saadeti – ATV

          Korkusuz Korkak (Türk Sineması) – Show TV

          Recep İvedik 4 (Türk Sineması) – NOW

          Yoksul (Türk Sineması) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Kuma – Kanal 7

          Show Ana Haber – Show TV

          Greenland: Son Sığınak (Yabancı Sinema) – Star TV

        • 3

          4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Aile Saadeti – ATV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Recep İvedik 4 (T.S) – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Kanal D Haber Gün Arası – Kanal D

          Greenland: Son Sığınak (Y.S) – Star TV

          Bu Bir Başlangıç (T.S) – NOW

        • 4

          4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – Now

          Aile Saadeti – ATV

          Recep İvedik 4 (T.S) – Now

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Korkusuz Korkak (T.S) – Show TV

          Yoksul (T.S) – Show TV

          Greenland: Son Sığınak (Y.S) – Star TV

          Turnike Özet – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

