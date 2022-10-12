11 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

11 Ekim reyting sonuçları açıklandı. İşte güncel reyting sıralaması...