Yapımların yayın ömrünü belirlemede büyük bir kıstas olan reyting sonuçları total, AB, ABC1 kategorilerinde belirleniyor. Dün birbirinden iddialı diziler ve programlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Mart Pazartesi dünün total ve AB reyting sıralaması...