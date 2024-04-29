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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları ile 28 Nisan 2024 Pazar AB ve total reyting sıralaması: Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti

        28 Nisan 2024 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar

        Reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Nisan Pazar dün akşam kuşağında Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star AB ve total reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, 28 Nisan 2024 Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 08:18 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:18
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        • 1

          Televizyondaki dizi, program ve ana haberlerin ne kadar izlendiğini ortaya koyan reyting sonuçları her sabah açıklanıyor. Dünün reyting sonuçları izlediği yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 28 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...

        • 2

          28 NİSAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Nisan Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          28 NİSAN 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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