28 Nisan 2024 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 28 Nisan Pazar dün akşam kuşağında Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti ve Survivor All Star AB ve total reyting sıralamasında birinci olabilmek için yarıştı. İşte, 28 Nisan 2024 Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyondaki dizi, program ve ana haberlerin ne kadar izlendiğini ortaya koyan reyting sonuçları her sabah açıklanıyor. Dünün reyting sonuçları izlediği yapımların izlenme oranını merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 28 Nisan 2024 Pazar gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...
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28 NİSAN 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 28 Nisan Pazar gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
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28 NİSAN 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
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