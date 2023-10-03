2 Ekim reyting sonuçları dün yani Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen MasterChef All Star, Safir ve Ömer gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.