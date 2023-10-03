Reyting sonuçları için heyecanlı bekleyiş! 2 Ekim AB ve total reyting sonuçları
2 Ekim reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen MasterChef All Star, Safir ve Ömer gibi diziler reyting yarışında birbirlerini zorladı. Peki hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 25 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
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2 Ekim reyting sonuçları dün yani Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen MasterChef All Star, Safir ve Ömer gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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2 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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2 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
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