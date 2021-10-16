15 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

15 Ekim tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.