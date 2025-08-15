Habertürk
        Reyting sonuçları birincisi 14 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları birincisi 14 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. 14 Ağustos Perşembe günü Star TV'de Tatlı Dillim, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT 1'de Türk Sineması "Aile Meselesi", Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölüm ekrana geldi. Peki, 14 Ağustos 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte detaylar

        Giriş: 15.08.2025 - 08:08 Güncelleme: 15.08.2025 - 08:08
        • 1

          Reyting sonuçları birincisi Total, AB sıralamasına göre belirleniyor. Dün akşam Star TV'de Tatlı Dillim, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT 1'de Türk Sineması "Aile Meselesi", Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanırken, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ağustos 2025 AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI 14 AĞUSTOS 2025

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI;

          7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Now Ana Haber – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Kuma – Kanal 7

          7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Viking–Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Now Ana Haber – NOW

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Y.S) – Kanal D

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Haber Önü – Show TV

        Habertürk Anasayfa