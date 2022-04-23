22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR...

22 Nisan Cuma tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanıyor. Dün gece TV'de yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları dizi severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 22 Nisan Cuma retyting sıralaması henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.