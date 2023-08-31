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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total 30 Ağustos reyting sonuçları: Güldür Güldür Show ve MastrChef All Star

        Reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total 30 Ağustos reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 30 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 30 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 08:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 08:04
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        • 1

          30 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki MasterCherf All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

          Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 2

          30 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          30 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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