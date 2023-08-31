Reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total 30 Ağustos reyting sonuçları
Reyting sonuçları 30 Ağustos Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen Güldür Güldür Show ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 30 Ağustos reyting sonuçları...
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30 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki MasterCherf All Star ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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30 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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30 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
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