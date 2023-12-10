Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Aralık 2023 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Reyting sonuçları 9 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımlar arasından belirleniyor. İşte, 9 Aralık 2023 Cumartesi dünün AB ve total reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Reyting sonuçları, bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam Güldür Güldür Show, Gönül Dağı, Kardeşlerim ve MasterChef Türkiye All Star reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. AB ve total sıralamasına göre birinci olan dizi ve programlar televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte, 9 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
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9 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sıralaması açıklandığında haberimize eklenecek.
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9 ARALIK 2023 AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecek.
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