Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanan Kirli Sepeti, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı, Yıldızlar Bana Uzak ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 7 Ocak 2024 Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...