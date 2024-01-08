Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak 2024 Pazar dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 7 Ocak dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...

        Dünün reyting sonuçları, 7 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen; Kirli Sepeti, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı, Yıldızlar Bana Uzak ve MasterChef Türkiye All Star yapımlarına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. İşte 7 Ocak Pazar reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 08:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 08:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanan Kirli Sepeti, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı, Yıldızlar Bana Uzak ve MasterChef Türkiye All Star reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 7 Ocak 2024 Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

        • 2

          DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Total ve AB 7 Ocak Pazar dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          31 ARALIK GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

          Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel",

          2. sırada Kanal D'de yayınlanan "Milli Piyango Yılbaşı Özel",

          3.sırada "Gülbin Tosun İle Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

          AB'de ise 1.sırada "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel",

          2.sırada Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show",

          3.sırada "Milli Piyango Yılbaşı Özel" yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Obama'dan Biden'a Trump uyarısı
        Obama'dan Biden'a Trump uyarısı
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Bardağın dolu tarafı"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        "Yeni transfer Cengiz Ünder"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Norveç'te toplu katliam suçlusu hükümete dava açtı
        Cengiz Ünder şov!
        Cengiz Ünder şov!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        "Okan Buruk teşekkürü hak ediyor"
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Netanyahu'dan ilginç talep! Yalan makinesi istiyor
        Habertürk Anasayfa