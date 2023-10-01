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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Eylül 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, en çok hangi dizi izlendi?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Eylül 2023 Cumartesi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

        Günün reyting sonuçları belli olmak üzere... Gönül Dağı, Kardeşlerim ve yeni dizi Kader Bağları'nın yanı sıra MasterChef Türkiye yarışması ile birbirinden heyecanlı filmler ekranlara geldi. Peki, Reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Eylül 2023 Cumartesi reyting sıralamasında kim ve hangi yapımlar birincilik ipini gögüsledi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 07:48 Güncelleme: 01.10.2023 - 07:48
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        • 1

          12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmak üzere. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getiriyoruz. İşte; MasterChef, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yapımların rekabetinin sonuçları...

        • 2

          TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          30 Eylül 2023 Cumartesi total reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        • 3

          AB REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          30 Eylül 2023 Cumartesi AB reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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