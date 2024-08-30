Reyting sonuçları açıklanıyor! 29 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 29 Ağustos 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması...