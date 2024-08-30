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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklanıyor! 29 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 29 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birçok dizi, film, haber ve yarışma programı ekranlarda yerini alıyor. 29 Ağustos Perşembe akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Seyirciler ise Total ve AB reyting sonuçları sıralamasına göre hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. İşte 29 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 30.08.2024 - 07:25
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        • 1

          Reyting sonuçları 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 29 Ağustos 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          29 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          29 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        • 3

          29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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