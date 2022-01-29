28 Ocak Cuma reyting sıralaması ve dün gece televizyon ekranlarında en çok izlenen yapım sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor. Bilindiği gibi her günün reyting sonuçları ertesi gün sabah saatlerinde açıklanıyor.

28 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün gece TV'de Aziz, Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 28 Ocak Cuma retyting sıralaması...