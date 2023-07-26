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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklanıyor! 25 Temmuz Salı dünün reytinglerinde hangi dizi ilk sırada?

        25 Temmuz Salı AB ve total reyting sonuçları açıklanıyor!

        Dünün reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 25 Temmuz Salı günü Show TV ekranlarında Güldür Güldür, Kanal D ekranlarında Dönence, TV8'de ise MasterChef All Star gibi yapımlar izleyiciyle buluştu. İşte 25 Temmuz dünün AB ve total reyting sıralamasında zirve mücadelesi...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 08:35
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          Dün akşam televizyon ekranlarında; Güldür Güldür, Dönence, MasterChef All Star yapımlarının ardından reyting sıralaması izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 25 Temmuz Salı 2023 dünün reyting sonuçları ve güncel sıralama...

        • 2

          TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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