Reyting sonuçları açıklanıyor! 24 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birçok dizi, film, haber ve yarışma programı ekranlarda yerini alıyor. 24 Ağustos Cumartesi akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Yeşil Deniz Milenyum, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Seyirciler ise Total ve AB reyting sonuçları sıralamasına göre hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. İşte 24 Ağustos AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi…
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Reyting sonuçları 24 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 24 Ağustos 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve Total reyting sıralaması...
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24 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 25 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
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24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI