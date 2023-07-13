Reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Temmuz reyting sonuçları AB ve total sıralaması
Reyting sonuçları 12 Temmuz Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz gün ekrana gelen sinema filmleri, Benim Güzel Ailem dizisi ve MasterChef All Star gibi yapımlar sıralamada ilk ona yerleşti. İşte 12 Temmuz reyting sonuçları...
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12 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef All Star, Benim Güzel ailem gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
12 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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12 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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12 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI