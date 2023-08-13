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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ! 12 Ağustos 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, en çok hangi dizi izlendi?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Ağustos 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, en çok hangi dizi izlendi?

        Birbirinden keyifli dizi, film ve yarışmaların ekranlara geldiği 12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçlarına ilişkin aramalar söz konusu. Vatandaşlar, gerek AB gerekse totalde hangi yapımların en çok izlendiğini araştırıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 09:20
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        • 1

          12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmak üzere. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getiriyoruz. Yol Arkadaşım, Sindirella, MasterChef, Güldür Güldür Show ve Yüz Numaralı Adam gibi birbirinden eğlenceli yapımların rekabetinin sonuçları...

        • 2

          12 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

          12 Ağustos AB reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        • 3

          12 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          12 Ağustos Total reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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