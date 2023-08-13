12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmak üzere. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getiriyoruz. Yol Arkadaşım, Sindirella, MasterChef, Güldür Güldür Show ve Yüz Numaralı Adam gibi birbirinden eğlenceli yapımların rekabetinin sonuçları...