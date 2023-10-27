26 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Milli Yas nedeniyle yayınlanamayan Yalı Çapkını geçtiğimiz akşam bir önceki hafta yayınlanacak olan bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümüyle Yalı Çapkını reytinglerde ilk sıraya yerleşirken Aldatmak ve MasterChef All Star reyting yarışında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 26 Ekim reyting sonuçları: