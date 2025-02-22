Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre kim, hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları açıklandıktan sonra birinci olan yapım belli oluyor. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 21 Şubat 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
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Her gün bir önceki günün reyting sonucu duyuruluyor. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Dizilerden ise Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar yeni bölümle ekrandaydı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 21 Şubat 2025 Reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…
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21 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
21 Şubat 2025 reyting sonuçları öğlen saatine doğru açıklanınca haberimizde yer alacak.
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GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
14 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı, üçüncü sırada ise Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar” yer aldı.
AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. İkinci sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer alırken, “Esra Erol’da” ise 3. sıraya yerleşti.
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14 ŞUBAT 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
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14 ŞUBAT 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI