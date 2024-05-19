Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Mayıs dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları güncel olarak duyuruluyor. 18 Mayıs Cumartesi akşamı Kardeşlerim, Gönül Dağı, Yabani dizileri ekrana geldi. Star TV'de Kırımlı, Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını merak edenler '' 18 Mayıs Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Mayıs dünün reyting sonuçları birincisi
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Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün akşam birden fazla film izleyiciyle buluştu. Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi diziler ise yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı 18 Mayıs dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
11 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı. AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber yer aldı.
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TOTAL İLK 5 PROGRAM
1 GONUL DAGI TRT 1
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 KARDESLERIM ATV
4 YABANI NOW
5 GULBIN TOSUN ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
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