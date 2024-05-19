Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün akşam birden fazla film izleyiciyle buluştu. Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi diziler ise yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı 18 Mayıs dünün reyting sonuçlarına kim birinci oldu?