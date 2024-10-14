Reyting sonuçları 13 Ekim 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci kim oldu?
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Now'da Kirli Sepeti, TV8'de ise MasterChef Türkiye yayınlandı. Peki, 13 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…
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13 Ekim Pazar akşamı Show TV ekranlarında Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV'de de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye, Now’da Kirli Sepeti yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 13 Ekim 2024 Reyting sonuçları sıralaması…
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13 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
13 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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13 EKİM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
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13 EKİM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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