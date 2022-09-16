15 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi - MasterChef - Duy Beni gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 54 Eylül reyting sonuçlarıyla iligli detaylar...