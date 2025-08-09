Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 8 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 8 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Televizyon izleyicileri reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması öğreniliyor. Geçtiğimiz hafta 1 Ağustos 2025 tarihli reyting sonuçlarında, Masterchef Türkiye tüm gruplarda birinci oldu. Peki 8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün akşam kuşağında Show TV'de Hedefim Sensin, TRT 1'de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ATV'de Malefiz filmi yayınlanırken Kanal D'de ise Kuralsız Sokaklar izleyicisiyle buluştu. Dünün reyting sonuçları ile 8 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ağustos 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS 2025

          Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer aldı. “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, Star TV’de ekranlara gelen “Kibar Feyzo” ise üçüncü sırada yer aldı. AB grubunda da “MasterChef Türkiye” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Hedefim Sensin” ikinci sırada, “Now Ana Haber” ise 3. sıraya yerleşti.

          ABC kategorisinde “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, “Hedefim Sensin” üçüncü oldu.

        • 3

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          1 Ağustos 2025 tarihli reyting sonuçlarında, TV8'in popüler yarışması Masterchef Türkiye tüm gruplarda birinci oldu. AB grubunda da zirvede Masterchef Türkiye yer aldı. ABC1 grubunun lideri yine Masterchef Türkiye oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Tropik Akdeniz!
        Tropik Akdeniz!
        Çanakkale'deki yangın sürüyor! Saçaklı Köyü bu hale geldi
        Çanakkale'deki yangın sürüyor! Saçaklı Köyü bu hale geldi
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Emeklinin sigortası aylığı artırır mı?
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        Zelenskiy: Ukraynasız barış, barış olmaz
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        5 ülkeden Gazze açıklaması
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Galatasaray'da Ederson gelişmesi!
        Kırmızı bültenle aranan 11 kişi yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan 11 kişi yakalandı
        Rıdvan Dilmen: Galatasaray 45 dakika oynadı!
        Rıdvan Dilmen: Galatasaray 45 dakika oynadı!
        Habertürk Anasayfa