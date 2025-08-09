Reyting sonuçları açıklandı! 8 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

Dün akşam kuşağında Show TV'de Hedefim Sensin, TRT 1'de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ATV'de Malefiz filmi yayınlanırken Kanal D'de ise Kuralsız Sokaklar izleyicisiyle buluştu. Dünün reyting sonuçları ile 8 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ağustos 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?