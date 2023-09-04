Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları 3 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen; TRT 1'de Müslüm, Kanal D'de Kod Adı: Olympus, Star TV'de Bizim Köyün Şarkısı, Show TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Fox TV'de Recep İvedik 6 yapımları ile belirleniyor. İşte 3 Eylül reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 3 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen;TRT 1’de Müslüm, Kanal D’de Kod Adı: Olympus, Star TV’de Bizim Köyün Şarkısı, Show TV’de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Fox TV’de Recep İvedik 6 yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 3 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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3 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reytingler açıklandığında haberimize eklenecektir.
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3 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI
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