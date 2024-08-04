Reyting sonuçları açıklandı! 3 Ağustos güncel reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında kim birinci?
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım belli oluyor. Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. 3 Ağustos güncel reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında kim birinci oldu? İşte güncel reyting sıralaması
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Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Cumartesi günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, reyting sonuçları ile total ve AB reyting sıralaması...
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Atv’de ekrana gelen “Galatasaray-Beşiktaş Turkcell Süper Kupa Karşılaşması”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Turkcell Süper Kupa Töreni”, 3. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye” yer aldı.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total seyircide birinci sırada Masterchef, ikinci sırada Kılıbık, üçüncü sırada NOW Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ilk sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Kılıbık, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı. AB grubunda zirvede yine MasterChef Türkiye yer alırken ikinci sırayı TRT1'de yayınlanan Tom ve Jerry aldı. Üçüncü sıradaki yapım ise Güldür Güldür Show
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