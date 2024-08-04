Reyting sonuçları açıklandı! 3 Ağustos güncel reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında kim birinci?

Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Cumartesi günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, reyting sonuçları ile total ve AB reyting sıralaması...