Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları, 28 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Kısmet, Kapıcılar Kralı, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 28 Temmuz reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
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Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 28 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelen; Hayatımın Neşesi, Kısmet, Kapıcılar Kralı, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 28 Temmuz 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
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28 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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28 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI
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