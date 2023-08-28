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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı 27 Ağustos 2023: Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 27 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen; Su Koruyucuları, Yaz Şarkısı (Final), MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. İşte 27 Ağustos reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:03 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:03
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          Dünün reyting sonuçları, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 27 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen; Su Koruyucuları, Yaz Şarkısı (Final), MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 27 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

        • 2

          27 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          27 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

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